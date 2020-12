The Eternals: le action figures anticipano nuovi dettagli sulla Thena di Angelina Jolie (Di lunedì 28 dicembre 2020) Le action figures di The Eternals, di Chloe Zhao, anticipano interessanti dettagli su Thena, il personaggio interpretato da Angelina Jolie Prima che Hollywood si fermasse all’inizio di quest’anno a causa della pandemia da Covid-19, i Marvel Studios e Disney avevano un piano ben preciso per quanto riguarda le uscite dei film e delle serie che avrebbero composto la Fase 4 del MCU. The Eternals, come annunciato durante il San Diego Comic Con del 2019, sarebbe dovuto arrivare sul grande schermo il 6 novembre 2020, mentre ora la data di rilascio è slittata di circa un anno e potremo vedere Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ledi The, di Chloe Zhao,interessantisu, il personaggio interpretato daPrima che Hollywood si fermasse all’inizio di quest’anno a causa della pandemia da Covid-19, i Marvel Studios e Disney avevano un piano ben preciso per quanto riguarda le uscite dei film e delle serie che avrebbero composto la Fase 4 del MCU. The, come annunciato durante il San Diego Comic Con del 2019, sarebbe dovuto arrivare sul grande schermo il 6 novembre 2020, mentre ora la data di rilascio è slittata di circa un anno e potremo vedere, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee ...

Le action figures di The Eternals, di Chloe Zhao, anticipano interessanti dettagli su Thena, il personaggio interpretato da Angelina Jolie.

Eternals: il nuovo leak svela un passato sconvolgente per il personaggio di Angelina Jolie

Come ormai accade sempre più spesso quando si parla di produzioni targate Marvel Studios, anche le maggiori anticipazioni legate a Eternals sono arrivate attraverso il ricco merchandise del cinecomic.

Le action figures di The Eternals, di Chloe Zhao, anticipano interessanti dettagli su Thena, il personaggio interpretato da Angelina Jolie.Come ormai accade sempre più spesso quando si parla di produzioni targate Marvel Studios, anche le maggiori anticipazioni legate a Eternals sono arrivate attraverso il ricco merchandise del cinecomic.