Terremoto in Croazia (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Adnkronos) - Una scossa di magnitudo 5.2 è stata registrata nella Croazia centrale alle 6.28. Lo ha riferito la tv di Stato, citando dati del Centro sismologico euro mediterraneo. L'epicentro della scossa, che è stata avvertita anche a Zagabria, è stato localizzato nei pressi della città di Petrinja, 50 chilometri a sud-est della capitale, a una profondità di 10 km. Al momento non ci sono notizie di danni a cose o persone, ma secondo il sismologo Kresimir Kuk, intervistato dalla radio pubblica, "è possibile che un tale Terremoto abbia causato danni materiali nell'area dell'epicentro". A marzo un Terremoto di magnitudo 5.3 colpì Zagabria, provocando un morto e 27 feriti.

