Terremoto in Croazia | scossa di magnitudo 5 2 | trema anche il Nord Italia | avvertita a Trieste

Una forte scossa di Terremoto è stata registrata all'alba di questa mattina, lunedì 28 dicembre 2020, in Croazia: il sisma di magnitudo 5.2 si è verificato a circa cinquanta chilometri dal centro di Zagabria e 13 dall'abitato di Petrinja. Avvertito anche nel Nord Italia ha fatto tremare tutta l'area di Trieste e della Bassa Friulana. Decine le segnalazioni ai vigili del fuoco.

