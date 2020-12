Terremoto in Croazia (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Adnkronos) – Una scossa di magnitudo 5.2 è stata registrata nella Croazia centrale alle 6.28. Lo ha riferito la tv di Stato, citando dati del Centro sismologico euro mediterraneo. L’epicentro della scossa, che è stata avvertita anche a Zagabria, è stato localizzato nei pressi della città di Petrinja, 50 chilometri a sud-est della capitale, a una profondità di 10 km. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Adnkronos) – Una scossa di magnitudo 5.2 è stata registrata nellacentrale alle 6.28. Lo ha riferito la tv di Stato, citando dati del Centro sismologico euro mediterraneo. L’epicentro della scossa, che è stata avvertita anche a Zagabria, è stato localizzato nei pressi della città di Petrinja, 50 chilometri a sud-est della capitale, a una profondità di 10 km. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

