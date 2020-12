TERREMOTO CROAZIA, SCOSSA M 5.2/ Video, paura a Petrinja: sindaco "mattoni in strada" (Di lunedì 28 dicembre 2020) TERREMOTO in CROAZIA di magnitudo 5.2 gradi: tanta paura vicino a Zagabria e SCOSSA avvertita anche nel Nord Italia. Petrinja la città più colpita Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 28 dicembre 2020)indi magnitudo 5.2 gradi: tantavicino a Zagabria eavvertita anche nel Nord Italia.la città più colpita

repubblica : Terremoto in Croazia, scossa di magnitudo 5.2 avvertita anche a Trieste e Gorizia [aggiornamento delle 10:12] - SkyTG24 : Terremoto in Croazia, scossa di magnitudo 5.2 vicino a Zagabria - fanpage : #Terremoto in Croazia #28dicembre - 24Peppe24 : RT @INRadionews: ?? Terremoto, Le immagini della scossa in Croazia. Si registrano edifici danneggiati a Petrinja La città più colpita è q… - DanieleDann1 : ?? #Croazia: Scossa di #terremoto di magnitudo 5.2 vicino a #Zagabria alle 6:28 di questa mattina. Dopo un'ora circa… -