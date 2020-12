TERREMOTO CROAZIA, SCOSSA M 5.2/ Video, paura a Petrinja: sindaco 'mattoni in strada' (Di lunedì 28 dicembre 2020) Come evidenziato dall'Agi che riprende il quotidiano croato La Voce del Popolo, si sono registrati danni anche a Trieste e nelle zone circostanti, in modo particolare Petrinja come dimostrano alcune ... Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 28 dicembre 2020) Come evidenziato dall'Agi che riprende il quotidiano croato La Voce del Popolo, si sono registrati danni anche a Trieste e nelle zone circostanti, in modo particolarecome dimostrano alcune ...

repubblica : Terremoto in Croazia, scossa di magnitudo 5.2 avvertita anche a Trieste e Gorizia [aggiornamento delle 10:12] - SkyTG24 : Terremoto in Croazia, scossa di magnitudo 5.2 vicino a Zagabria - fanpage : #Terremoto in Croazia #28dicembre - BlueRiv88891964 : Terremoto in Croazia, scossa di magnitudo 5.2 fa tremare anche il Nord Italia: avvertita a Trieste - peppecaridi : Il forte #terremoto di oggi in #Croazia e le scosse che spaventano l'Italia - -