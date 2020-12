Terra di Lavoro, approvati ulteriori lavori di manutenzione straordinaria dei ponti (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCon provvedimenti presidenziali (decreti n. 321 e n. 322) la Provincia di Caserta ha approvato ulteriori programmi di lavori di manutenzione straordinaria dei ponti della viabilità provinciale. “Questi ulteriori interventi di manutenzione straordinaria – ha dichiarato il presidente della Provincia Giorgio Magliocca – vanno nella direzione di un rafforzamento del nostro programma di messa in sicurezza dei ponti della rete viaria provinciale. Gli interventi tecnici in programma, infatti, vanno ad aggiungersi a precedenti provvedimenti già presi. La fruibilità e la sicurezza delle strade di Terra di Lavoro sono elementi imprescindibili per uno sviluppo economico e sociale della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCon provvedimenti presidenziali (decreti n. 321 e n. 322) la Provincia di Caserta ha approvatoprogrammi didideidella viabilità provinciale. “Questiinterventi di– ha dichiarato il presidente della Provincia Giorgio Magliocca – vanno nella direzione di un rafforzamento del nostro programma di messa in sicurezza deidella rete viaria provinciale. Gli interventi tecnici in programma, infatti, vanno ad aggiungersi a precedenti provvedimenti già presi. La fruibilità e la sicurezza delle strade didisono elementi imprescindibili per uno sviluppo economico e sociale della ...

eureka_max : @OndinedelaFeld @07Emmedi Nel vaccino sviluppato in Australia e che stanno testando. Ora hanno ordinato i vaccini… - PatrizioMia : @Capezzone @StaseraItalia @strange_days_82 @matteosalvinimi È troppo brutto dire e sentire la parola Indigenti co… - IlMagoDiOzzac : Che poi non ha neanche piovuto e non c'è neanche il sale (MA OVVIAMENTE) a terra quindi c'ho già l'ansia a dover fa… - TOSADORIDANIELA : RT @opissochiara1: Le nuvole, gonfie, toccano a terra. Parlo ad un libro come ad una persona, mentre scorro le foto della vostra neve. Ho s… - LaZiaMat : RT @opissochiara1: Le nuvole, gonfie, toccano a terra. Parlo ad un libro come ad una persona, mentre scorro le foto della vostra neve. Ho s… -

Ultime Notizie dalla rete : Terra Lavoro All'Istituto "Terra di Lavoro" di Caserta il regista internazionale Stefano Veneruso nell'ambito della mostra "Troisi poeta Massimo" | CasertaWeb Stagionali, Tavolo Frutta del Monviso: "Aumentata l'ospitalità in azienda", ma non basta

CUNEO CRONACA - A causa del Covid-19 quest’anno nel distretto della frutta si è lavorato in modo intenso sia per tutelare i lavoratori che i datori di lavoro. Le scelte effettuate sono contenute in un ...

Di Luigi Franco e Paolo Frosina

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Grave infortunio sul lavoro a Boffalora sopra Ticino, nel milanese, dove un operaio rischia di perdere un piede. Nel pomeriggio, intorno alle 14, la chiamata al 118: duran ...

CUNEO CRONACA - A causa del Covid-19 quest’anno nel distretto della frutta si è lavorato in modo intenso sia per tutelare i lavoratori che i datori di lavoro. Le scelte effettuate sono contenute in un ...Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Grave infortunio sul lavoro a Boffalora sopra Ticino, nel milanese, dove un operaio rischia di perdere un piede. Nel pomeriggio, intorno alle 14, la chiamata al 118: duran ...