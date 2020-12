Tennis, il ranking Wta aggiornato a lunedì 28 dicembre 2020: situazione invariata (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il ranking WTA aggiornato a lunedì 28 dicembre 2020. La situazione non cambia nella classifica femminile ad una manciata di giorni dalla fine dell’anno. Ashleigh Barty si trova in testa alla classifica con poco meno di 1500 punti di vantaggio su Simona Halep. Terza posizione occupata dalla giapponese Naomi Osaka. L’italiana meglio piazzata è Camila Giorgi alla posizione numero 76. Altre due azzurre si trovano in top 100: si tratta di Martina Trevisan (85) e Jasmine Paolini (96). IL ranking WTA 1. Ashleigh Barty (Aus) 8717 (–) 2. Simona Halep (Rou) 7255 (–) 3. Naomi Osaka (Jpn) 5780 (–) 4. Sofia Kenin (Usa) 5760 (–) 5. Elina Svitolina (Ukr) 5260 (–) 6. Karolina Pliskova (Cze) 5205 (–) 7. Bianca Andreescu (Can) 4555 (–) 8. Petra Kvitova (Cze) 4516 (–) 9. Kiki Bertens ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) IlWTA28. Lanon cambia nella classifica femminile ad una manciata di giorni dalla fine dell’anno. Ashleigh Barty si trova in testa alla classifica con poco meno di 1500 punti di vantaggio su Simona Halep. Terza posizione occupata dalla giapponese Naomi Osaka. L’italiana meglio piazzata è Camila Giorgi alla posizione numero 76. Altre due azzurre si trovano in top 100: si tratta di Martina Trevisan (85) e Jasmine Paolini (96). ILWTA 1. Ashleigh Barty (Aus) 8717 (–) 2. Simona Halep (Rou) 7255 (–) 3. Naomi Osaka (Jpn) 5780 (–) 4. Sofia Kenin (Usa) 5760 (–) 5. Elina Svitolina (Ukr) 5260 (–) 6. Karolina Pliskova (Cze) 5205 (–) 7. Bianca Andreescu (Can) 4555 (–) 8. Petra Kvitova (Cze) 4516 (–) 9. Kiki Bertens ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ranking Tennis, il ranking Atp aggiornato a lunedì 28 dicembre 2020: Djokovic e Nadal davanti a tutti Sportface.it Bye bye 2020 - Settembre: Osaka concede il bis a New York, Roma è di Halep

272 del ranking, promossa dalle qualificazioni ... Le due giovanissime atlete del Tennis Club Finale Ligure (Savona) sono invitate ad assistere alle finali dal presidente della FIT Angelo ...

Ranking ATP, i 10 tennisti che hanno guadagnato più posizioni nel 2020

Andiamo a vedere i dieci tennisti che dall'inizio della stagione hanno guadagnato più posizioni nel ranking ATP. Musetti al secondo posto.

Andiamo a vedere i dieci tennisti che dall'inizio della stagione hanno guadagnato più posizioni nel ranking ATP. Musetti al secondo posto.