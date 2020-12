Tennis, il ranking Atp aggiornato a lunedì 28 dicembre 2020: Djokovic e Nadal davanti a tutti (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il ranking ATP aggiornato a lunedì 28 dicembre 2020. La situazione della classifica maschile rimane invariata, con Novak Djokovic sempre in testa con più di 2000 punti di vantaggio su Rafael Nadal, il quale chiuderà l’anno solare al secondo posto. A chiudere la top 10 troviamo Matteo Berrettini, saldo in decima posizione con 3075 punti. Fabio Fognini è diciassettesimo, mentre il terzo azzurro in graduatoria è Lorenzo Sonego alla posizione numero 33. Poco dietro c’è Jannik Sinner, trentasettesimo dopo un grande anno nonostante lo stop al circuito. IL ranking ATP 1. Novak Djokovic (Srb) 12030 (–) 2. Rafael Nadal (Esp) 9850 (–) 3. Dominic Thiem (Aut) 9125 (–) 4. Daniil Medvedev (Rus) 8470 (–) 5. Roger Federer (Sui) 6630 ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) IlATP28. La situazione della classifica maschile rimane invariata, con Novaksempre in testa con più di 2000 punti di vantaggio su Rafael, il quale chiuderà l’anno solare al secondo posto. A chiudere la top 10 troviamo Matteo Berrettini, saldo in decima posizione con 3075 punti. Fabio Fognini è diciassettesimo, mentre il terzo azzurro in graduatoria è Lorenzo Sonego alla posizione numero 33. Poco dietro c’è Jannik Sinner, trentasettesimo dopo un grande anno nonostante lo stop al circuito. ILATP 1. Novak(Srb) 12030 (–) 2. Rafael(Esp) 9850 (–) 3. Dominic Thiem (Aut) 9125 (–) 4. Daniil Medvedev (Rus) 8470 (–) 5. Roger Federer (Sui) 6630 ...

