Tennis | Fognini: "Smanioso di ripartire, ma ho temuto di non farcela" (Di lunedì 28 dicembre 2020) La stagione del Tennis sta per ripartire e Fabio Fognini ha risposto "presente". L'italiano, nonostante un 2020 difficile a causa di infortunio e Covid-19, non intende mollare. Recentemente ha anche cambiato allenatore. L'Australian Open, a causa della pandemia di Covid-19, quest'anno avrà inizio l'8 febbraio. Il calendario del Tennis mondiale è stato dunque riadattato in base L'articolo Tennis Fognini: "Smanioso di ripartire, ma ho temuto di non farcela" proviene da www.meteoweek.com.

