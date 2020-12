Tennis, Fognini: 'Giocherò ancora per almeno tre anni, sugli infortuni sono d'accordo con Federer' (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Tennista italiano Fabio Fognini si è raccontato a "La Gazzetta dello Sport" alla vigilia della nuova stagione Tennistica, spiegando ciò che lo attende: 'Devo ricominciare da zero, ma non vedo l'ora di ripartire e dimostrare di poter essere ancora ... Leggi su eurosport (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ilta italiano Fabiosi è raccontato a "La Gazzetta dello Sport" alla vigilia della nuova stagionetica, spiegando ciò che lo attende: 'Devo ricominciare da zero, ma non vedo l'ora di ripartire e dimostrare di poter essere...

Eurosport_IT : 'Sicuramente mi vedrete ancora in campo per almeno 3 anni: non vedo l’ora di ripartire e dimostrare di poter essere… - TennisWorldit : Fabio Fognini posta un messaggio 'particolare' sulla Juventus e su Pavel Nedved - Ubitennis : Federer no all'Australia. Cancella ATP Cup e Slam. Tornerà a fine febbraio (Cocchi). Lorenzo Musetti: 'Nel mio tenn… - sportface2016 : Tennis, #Fognini: “Devo ripartire da zero ma sono pronto, sugli infortuni concordo con #Federer” - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #tennis #Fognini oltre la paura: 'Gioco ancora tre anni. Mio figlio ha un sinistro alla Messi' -