Tennis | è ufficiale | Federer salta gli Australian Open

(Di lunedì 28 dicembre 2020) L'euro non era stato messo in circolazione, le Torri Gemelle e l'America non avevano ancora vissuto il terribile 11 Settembre e il coronavirus sarebbe venuto a galla solo... 20 anni dopo. Si presentava...

Per la prima volta nella sua carriera, Roger Federer salterà l’Australian Open: il 39enne svizzero non ha ancora recuperato a pieno dopo i due interventi chirurgici al ginocchio. Lo hanno reso noto og ...Il 39enne svizzero, lontano dai campi per un anno per problemi al ginocchio, ha rinviato il rientro nonostante i progressi fatti negli ultimi mesiRoger ...