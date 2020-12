TEMPESTA D’AMORE | anticipazioni dal 3 al 9 gennaio 2021

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 28 dicembre 2020)settimanali di, puntate da domenica 3 a sabato 9: Vanessa è al settimo cielo: una rivista sportiva vuole dedicarle un servizio fotografico in quanto nuova campionessa di scherma dell’Alta Baviera! La sua felicità viene però rovinata dal ritorno inaspettato del suo ex allenatore Urs Bauer… Christoph deve ammettere a se stesso che per la prima volta nella vita si sta trovando ad affrontare un nemico che sembra sempre un passo avanti a lui. Ormai completamente al verde, l’uomo non sa più come tirare avanti… Dal momento che Amelie non può più soggiornare dai Sonnbichler, Tim chiede a Franzi se può accogliere la ragazza nell’appartamento da lei condiviso con Lucy. La Krummbiegl accetta, ma poi scopre che la sua nuova coinquilina ha una cotta per il giovane ...