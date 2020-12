Tapis roulant: come si usa, quanti minuti farlo e quale scegliere (Di lunedì 28 dicembre 2020) Storia del Tapis roulant Che ci crediate o no, il Tapis roulant appartiene al 1917, anno in cui fu brevettato da Claude Lauraine Lagen. C’è da dire che, prima di Lagen, questa macchina era stata messa a punto dall’ingegnere inglese Sir William Cubitt, figlio di un mugnaio, usava in tempi molto antichi, nel 1818, uno strumento con principio simile: il lavoro dei prigionieri veniva usato per macinare il grano, pompare acqua o far areare le miniere. Il modello originale brevettato da Lagen, evoluzione della “macchina da tortura per i prigionieri, era costituito da una base orizzontale con dei rulli, un nastro antiscivolo e dei supporti. Questo strumento è stato poi trasformato intorno agli anni ‘50 in una macchina utile per ottenere diagnosi per pazienti cardiopatici grazie ad elettrodi attaccati al torace e ... Leggi su dilei (Di lunedì 28 dicembre 2020) Storia delChe ci crediate o no, ilappartiene al 1917, anno in cui fu brevettato da Claude Lauraine Lagen. C’è da dire che, prima di Lagen, questa macchina era stata messa a punto dall’ingegnere inglese Sir William Cubitt, figlio di un mugnaio, usava in tempi molto antichi, nel 1818, uno strumento con principio simile: il lavoro dei prigionieri veniva usato per macinare il grano, pompare acqua o far areare le miniere. Il modello originale brevettato da Lagen, evoluzione della “macchina da tortura per i prigionieri, era costituito da una base orizzontale con dei rulli, un nastro antiscivolo e dei supporti. Questo strumento è stato poi trasformato intorno agli anni ‘50 in una macchina utile per ottenere diagnosi per pazienti cardiopatici grazie ad elettrodi attaccati al torace e ...

paolo10378 : RT @FRAGOLA1986: ma voi una persona come la corteggiate? io basta che vado in palestra sul tapis roulant senza reggiseno. - EMIGOAL : RT @mirkonicolino: #Ronaldo 'Mio figlio ha del potenziale, ma mangia patatine e beve Coca e Fanta. Bisogna essere rigidi, lavorare tanto. G… - FRAGOLA1986 : ma voi una persona come la corteggiate? io basta che vado in palestra sul tapis roulant senza reggiseno. - damonxstan : bene, avevo appena cominciato a studiare ma ho sentito un rumore strano appena ho mosso la gamba quindi penso propr… - rep_torino : La top manager portò via Rolex e braccialetto Tiffany dal tapis roulant all'aeroporto: verso il processo per furto… -

Ultime Notizie dalla rete : Tapis roulant La top manager portò via Rolex e braccialetto Tiffany dal tapis roulant all'aeroporto: verso il processo p... La Repubblica Cristiano Ronaldo: “Mio figlio? Mi arrabbio e ci litigo quando mangia patatine fritte”

LA CONFESSIONE DI CRISTIANO RONALDO L'attaccante della Juventus si è lasciato andare a confidenze personali sul rapporto con i figli ...

Cristiano Ronaldo: “non voglio che mio figlio mangi cibo spazzatura”

Il famoso Cristiano Ronaldo ha confessato la sua preoccupazione per il futuro di suo figlio: mangia troppo cibo spazzatura, ma si allena poco.

LA CONFESSIONE DI CRISTIANO RONALDO L'attaccante della Juventus si è lasciato andare a confidenze personali sul rapporto con i figli ...Il famoso Cristiano Ronaldo ha confessato la sua preoccupazione per il futuro di suo figlio: mangia troppo cibo spazzatura, ma si allena poco.