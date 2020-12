Svizzera, 200 turisti britannici scappano nella notte per evitare la quarantena a causa della variante inglese di Covid-19 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pur di non concludere la quarantena, sono fuggiti nella notte. Come riporta il quotidiano svizzero SonntagsZeitung, 200 turisti britannici, posti in isolamento nella lussuosa località sciistica di Verbier, frazione di Bagnes, nel Canton Vallese, sono spariti abbandonando la zona nella notte. Indizio della grande fuga sarebbero state “le colazioni intatte lasciate dai visitatori”. A quanto racconta al quotidiano svizzero il portavoce del comune di Bagnes, Jean-Marc Sandoz, “molti di loro sono rimasti in quarantena per un giorno prima di allontanarsi inosservati”. Sandoz ha definito l’intera situazione come “la settimana peggiore che la nostra comunità abbia mai vissuto”. Erano circa 420 i turisti posti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pur di non concludere la, sono fuggiti. Come riporta il quotidiano svizzero SonntagsZeitung, 200, posti in isolamentolussuosa località sciistica di Verbier, frazione di Bagnes, nel Canton Vallese, sono spariti abbandonando la zona. Indiziogrande fuga sarebbero state “le colazioni intatte lasciate dai visitatori”. A quanto racconta al quotidiano svizzero il portavoce del comune di Bagnes, Jean-Marc Sandoz, “molti di loro sono rimasti inper un giorno prima di allontanarsi inosservati”. Sandoz ha definito l’intera situazione come “la settimana peggiore che la nostra comunità abbia mai vissuto”. Erano circa 420 iposti ...

