Susie Hariet | età | marito | figli – Tutto su di lei

Leggi su giornal

(Di lunedì 28 dicembre 2020)è una donna nota in Inghilterra, principalmente per essere la moglie di Dan Stevens.è nata il 22 dicembre 1975, in Sudafrica, come parte della comunità bianca del paese. È lì che è cresciuta. Si è molto ispirata alla mamma che è un’attrice e così presto si è dedicata a piccoli ruoli nei film. Laè sposata. Suoè il famoso attore inglese Dan Stevens. La coppia si è unita in matrimonio nel 2009 ed hanno due, una femmina ed un maschio.e suosi sono conosciuti nel 2004, quando lei era in Inghilterra e lavorava in un teatro. La donna ha 7 anni in più del, ciò non ha mai costituito un problema. Ciò che conta è il fortissimo amore che ...