Surf | Leonardo Fioravanti | “Posso dire di essermi meritato di stare tra i più grandi al mondo”

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport da, primo italiano a qualificarsi per la World League di: l’azzurro ha centrato la wild card per l’accesso nel CT 2021 e si è classificato quinto nella 50ma edizione del Billabong Pipe Masters. Commenta così l’azzurro il suo piazzamento: “L’ultima prestazione è andata benissimo. E’ stato un momento comunque molto stressante e sono felicissimo di aver realizzato una bella performance. Adesso ho tutto l’anno davanti ediditra i piùal“. Il romano racconta il suo percorso: “La storia della mia vita è difficile da raccontare. Mi sono avvicinato a questo sport grazie ai miei genitori e a mio ...

John John Florence ha vinto la 50esima edizione del Pipe Masters e Tyler Wright la prima storica competizione femminile a Pipeline. Quinto posto per Fioravanti fermato ai quarti dal vincitore del cont ...