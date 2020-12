Super-G maschile Bormio 2020 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming (Di lunedì 28 dicembre 2020) oggi va in scena il Super-G maschile di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. I velocisti tornano in pista sulla Stelvio per le prime gare dopo la sosta natalizia. C’è attesa per gli azzurri, che proveranno a fare bene sulle nevi di casa. La gara è in programma oggi lunedì 28 dicembre alle ore 11:30, e sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SEGUI IL LIVE DEL Super-G DI Bormio SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020)va in scena il-Gdi, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di sci alpino. I velocisti tornano in pista sulla Stelvio per le prime gare dopo la sosta natalizia. C’è attesa per gli azzurri, che proveranno a fare bene sulle nevi di casa. La gara è in programmalunedì 28 dicembre alle ore 11:30, e sarà trasmessa intv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che insulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto. SEGUI IL LIVE DEL-G DISportFace.

