Super-G maschile Bormio 2020 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming (Di martedì 29 dicembre 2020) oggi va in scena il Super-G maschile di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. I velocisti tornano in pista sulla Stelvio per le prime gare dopo la sosta natalizia. C'è attesa per gli azzurri, che proveranno a fare bene sulle nevi di casa. La gara è in programma oggi martedì 29 dicembre alle ore 11:30, e sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto.

