Su Affari l' ultima intervista di Galli 5s | Pd | LeU si alleino stabilmente

(Di lunedì 28 dicembre 2020) L'chiacchierata di pochi giorni fa mi coglie in contropiede. Non finisco di salutarlo: salve profche di rimando: "Salve, cosa c'è di nuovo oggi?" "Beh, pare che Matteo Renzi voglia impallinare il Governo giallorosso di Giuseppe Conte. Segui sutaliani.it

Affaritaliani : L'ultima intervista di Galli su Affari 'Governo? Si troverà un accordo' - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Giorgio Galli e l'ultima intervista su Affari. 'Governo? Si troverà l'accordo' - Affaritaliani : Giorgio Galli e l'ultima intervista su Affari. 'Governo? Si troverà l'accordo' - nongiocoabocce : Ho parlato a sproposito? Allora, dico un’ultima cosa. Per chiarire meglio. Forse ci sono andato vicino, ma non ho m… - fabiofabbretti : #AscoltiTV: tutti i debutti della stagione 2020/2021 confrontati con quelli dell’anno precedente. Ecco com'è andat… -

Ultime Notizie dalla rete : Affari ultima

Finanzaonline.com

Era arrivato un anno fa con la voglia e, probabilmente, con la convinzione di riuscire a riprendersi un palcoscenico, quello italiano, che non aveva lasciato proprio a cuor leggero. L’esperienza al Wo ...Per le principali Borse europee si prevede un'apertura in rialzo nella prima seduta dell'ultima settimana di scambi del 2020, dopo la chiusura positiva della Piazza finanziaria di Tokyo. Sui mercati s ...