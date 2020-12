Striscia la Notizia e il Tapiro d’Oro di Staffelli | “Il rifiuto di Mourinho | che disastro con Balotelli! Ibra e Cassano top | CR7…”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 28 dicembre 2020) "In 25 anni tutti conoscono il, tutti sanno che facciamo ironia, scherziamo su quello che è successo. Poi capita a volte che una persona abbia una giornata storta, dica le sue cose, lo faccia a denti stretti. Ci sta. E’ il gioco delle parti".Lo ha detto Valerio. Il noto inviato dila, dal 1996 ad oggi, ha consegnato oltre 1300 Tapiri d'Oro a personaggi dello spettacolo, della politica e dello sport: da Zlatanhimovic e José, fino al Papu Gomez. Ma non solo. E c'è chi non se l'è voluto portare a casa. "Questo è il nostro lavoro, arrivare quando uno meno se lo aspetta, fare domande non concordate e aspettare la reazione. Ci sta che una persona non voglia rispondere, è legittimo però mi piace l’educazione. Io faccio domande, cerco di avere ...