Stefano Bettarini nella bufera, polemica sui baci gay del GF Vip: "Non si combatte così l'omofobia" (VIDEO) (Di lunedì 28 dicembre 2020) Chi ha seguito il Grande Fratello Vip 5 anche durante le feste si sarà accorto che nel pomeriggio di Santo Stefano, è scattato il tanto atteso bacio fra Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli. In serata, invece, quest'ultimo ha trovato le labbra dell'influencer italo-persiana Giulia Salemi. "La prossima volta che suona l'allarme, mi tolgo il microfono, entro nella vasca e ti do un bacio bagnato", ha detto il rampollo all'ex Velino di Striscia la Notizia. Nella casa più spiata d'Italia andava in scena il gioco della sirena. Nello specifico, quando partiva il segnale, bisogna che due inquilini del reality show di Canale 5 si scambiavano un bacio lungo almeno dieci secondi. Gesto che ha fatto storcere il naso a Stefano Bettarini.

ARMAKING_YT : RT @gayit: GF Vip: è bacio fra Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli, Stefano Bettarini attacca: 'Non si combatte così l'omofobia' https://t.c… - jungsalemi : stefano bettarini che sente di avere il diritto di dire cosa è troppo e cosa non lo è per la comunità lgbt mi fa ri… - BorisEler : RT @Beautifullmindx: La coppia #PRELEMI è durata meno di Stefano Bettarini al #gfvip ???? #gregorelli #gregorellisani #montecarles #autorico… - LadyNews_ : #SalvoVeneziano contro i #bacigay al #GFVip: 'Io e #StefanoBettarini non siamo #omofobi' - zazoomblog : Stefano Bettarini contro i baci gay al GF Vip: “Non si combatte così l’omofobia” - #Stefano #Bettarini #contro… -