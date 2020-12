Stefania Orlando racconta il dramma: “Devono ricordarle dove mi trovo” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Stefania Orlando racconta il dramma, la concorrente del Gf Vip ha parlato di sua mamma nei giorni scorsi, svelando un particolare che nessuno sapeva. Stefania Orlando, Fonte foto: Instagram (@ StefaniaOrlando1)Questa sera torna in onda il Grande Fratello Vip con una nuova puntata che segue il giorno di Natale e che sarà come sempre ricca di colpi di scena, con una nuova eliminazione ed una possibile espulsione che riguarda Samatha De Grenet. Tra le protagoniste assolute di questa stagione, ci sta anche la soubrette bionda che ha deciso di proseguire il suo percorso e che qualche giorno fa ha ricevuto come regalo di Natale una bellissima lettera da parte della mamma. Quello che però nessuno sapeva è il dramma che ci ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 dicembre 2020)il, la concorrente del Gf Vip ha parlato di sua mamma nei giorni scorsi, svelando un particolare che nessuno sapeva., Fonte foto: Instagram (@1)Questa sera torna in onda il Grande Fratello Vip con una nuova puntata che segue il giorno di Natale e che sarà come sempre ricca di colpi di scena, con una nuova eliminazione ed una possibile espulsione che riguarda Samatha De Grenet. Tra le protagoniste assolute di questa stagione, ci sta anche la soubrette bionda che ha deciso di proseguire il suo percorso e che qualche giorno fa ha ricevuto come regalo di Natale una bellissima lettera da parte della mamma. Quello che però nessuno sapeva è ilche ci ...

fanpage : Che gaffe per Sonia Lorenzini Il marito di Stefania Orlando ha immediatamente contattato il GF Vip. - Vipera01226748 : RT @esteticatrash: #gfvip #fuorisamantha @GrandeFratello ?? Squalifica per Samantha De Grenet, PAROLE INACCETTABILI ?? ?? Violenza verbale,… - Grazia55786504 : RT @melisante00: Tommaso, tronista, mentre sceglie Stefania Orlando #GFVIP - vogliotrichechi : RT @esteticatrash: #gfvip #fuorisamantha @GrandeFratello ?? Squalifica per Samantha De Grenet, PAROLE INACCETTABILI ?? ?? Violenza verbale,… - diavole30459305 : RT @esteticatrash: #gfvip #fuorisamantha @GrandeFratello ?? Squalifica per Samantha De Grenet, PAROLE INACCETTABILI ?? ?? Violenza verbale,… -