Stati Uniti, Trump firma il piano economico anti Covid. In arrivo 900 miliardi per imprese e famiglie (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo giorni di indecisione, Donald Trump ha finalmente firmato il piano di aiuti da 900 miliardi di dollari, indirizzati a famiglie e imprese in difficoltà, per contrastare l’emergenza economica causata dalla pandemia. Il piano prevede pagamenti diretti fino a 600 dollari a persona per chi ne guadagna meno di 75mila l’anno, con un supplemento di 300 dollari a settimana fino a marzo per alcune categorie di disoccupati. Saranno erogati inoltre prestiti e aiuti a piccole imprese, ristoranti e hotel. Trump ha firmato anche la legge sul finanziamento dello Stato federale. In questo modo è stato scongiurato il blocco dei servizi pubblici (shutdown). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo giorni di indecisione, Donaldha finalmenteto ildi aiuti da 900di dollari, indirizzati ain difficoltà, per contrastare l’emergenza economica causata dalla pandemia. Ilprevede pagamenti diretti fino a 600 dollari a persona per chi ne guadagna meno di 75mila l’anno, con un supplemento di 300 dollari a settimana fino a marzo per alcune categorie di disoccupati. Saranno erogati inoltre prestiti e aiuti a piccole, ristore hotel.hato anche la legge sul finanziamento dello Stato federale. In questo modo è stato scongiurato il blocco dei servizi pubblici (shutdown). L'articolo proviene da Italia Sera.

Maumol : Non è la fine del Covid 19 ma può essere l'inizio della fine della paura perché a 10 mesi dall'attacco della pandem… - francescocosta : Ho scritto un nuovo libro, sulla nuova direzione che prenderanno gli Stati Uniti dal 20 gennaio del 2021. Si intito… - Corriere : Chico Forti tornerà in Italia: da vent’anni è detenuto negli Stati Uniti per omicidio - rora__rora : RT @Stefano18837956: 1976: una grave epidemia di influenza suina colpì gli Stati Uniti. Poco tempo dopo, il Presidente Ford dette il via ad… - BacciGloria : RT @Stefano18837956: 1976: una grave epidemia di influenza suina colpì gli Stati Uniti. Poco tempo dopo, il Presidente Ford dette il via ad… -