Stasera l’Everton non aspetterà il City con Moshiri in diretta tv che pontifica sul rispetto delle regole? (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sarà la Brexit. Questi inglesi proprio non sanno come si sta al mondo del calcio. Fanno cose strane: guidano tenendo la sinistra e decidono di non giocare una partita con una delle due squadre che è un focolaio di una malattia mortale. Guardiola che chiama Ancelotti, e si mettono d’accordo prima ancora che la Premier possa opporre un regolamento Uefa, un protocollo, almeno un jolly… niente. Luddisti! Stasera Goodison Park resterà vuoto e triste, coi covoni di paglia a rotolare a centrocampo. Nemmeno l’ebbrezza di vedere l’Everton fare capolino dal tunnel, con gli arbitri in grisaglia, tutti ad aspettare che da una saettella qualunque spunti il Manchester City. E il pubblico sugli spalti, accorso seppur poco numeroso a godersi la partita-fantasma con quei renitenti mollaccioni di Aguero e De Bruyne. Il brivido del 45?, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sarà la Brexit. Questi inglesi proprio non sanno come si sta al mondo del calcio. Fanno cose strane: guidano tenendo la sinistra e decidono di non giocare una partita con unadue squadre che è un focolaio di una malattia mortale. Guardiola che chiama Ancelotti, e si mettono d’accordo prima ancora che la Premier possa opporre un regolamento Uefa, un protocollo, almeno un jolly… niente. Luddisti!Goodison Park resterà vuoto e triste, coi covoni di paglia a rotolare a centrocampo. Nemmeno l’ebbrezza di vederefare capolino dal tunnel, con gli arbitri in grisaglia, tutti ad aspettare che da una saettella qualunque spunti il Manchester. E il pubblico sugli spalti, accorso seppur poco numeroso a godersi la partita-fantasma con quei renitenti mollaccioni di Aguero e De Bruyne. Il brivido del 45?, ...

