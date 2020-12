Staffelli e i Tapiri: “Siamo il terrore degli uffici stampa. CR7? Prima o poi toccherà anche a lui” (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Siamo il terrore degli uffici stampa perché arriviamo quando meno se lo aspettano e temono che i calciatori e gli allenatori abbiano detto cose fuori posto. Le facce che non scorderò mai? Un Conte attapirato come l’ultima volta in macchina raramente l’ho visto. Ma anche Paolo Maldini. Erano nella stessa condizione, erano al limite della reazione in quel momento. Avevano due facce. Il più simpatico? Cassano: ne ha avuti ben 15?. Così Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, in un’intervista concessa a Tuttosport ha riperso alcuni momenti della sua lunga carriera in cui ha consegnato molti Tapiri a personaggi del mondo del calcio. “Poi c’è Balotelli. Quella della maglia del Milan indossata ai tempi dell’Inter la considero una perla. ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) “ilperché arriviamo quando meno se lo aspettano e temono che i calciatori e gli allenatori abbiano detto cose fuori posto. Le facce che non scorderò mai? Un Conte attapirato come l’ultima volta in macchina raramente l’ho visto. MaPaolo Maldini. Erano nella stessa condizione, erano al limite della reazione in quel momento. Avevano due facce. Il più simpatico? Cassano: ne ha avuti ben 15?. Così Valerio, storico inviato di Striscia la Notizia, in un’intervista concessa a Tuttosport ha riperso alcuni momenti della sua lunga carriera in cui ha consegnato moltia personaggi del mondo del calcio. “Poi c’è Balotelli. Quella della maglia del Milan indossata ai tempi dell’Inter la considero una perla. ...

sportface2016 : #Staffelli e i Tapiri: 'Le facce che non scorderò mai? #Conte e #Maldini. Il più simpatico? #Cassano. Ne ha avuti b… - rumar55 : RT @FcInterNewsit: Staffelli e i tapiri: 'Raramente ho visto uno arrabbiato come Conte. Mourinho? Un inseguimento epico' - FcInterNewsit : Staffelli e i tapiri: 'Raramente ho visto uno arrabbiato come Conte. Mourinho? Un inseguimento epico' - marcomaffei12 : @fcin1908it In più: imperdibile intervista a Staffelli e i suoi tapiri! -