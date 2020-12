Stadio Maradona, quasi completata la scritta Napoli nei distinti (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Proseguono i lavori all’interno dello Stadio Maradona di Fuorigrotta. Nei distinti è quasi del tutto completata la scritta Napoli. Grazie ad un’iniziativa messa in campo dal Comune partenopeo, 1400 seggiolini del settore distinti superiore sono già in parte riposizionati per comporre la coreografia che si vedrà già completa per le prime gare degli azzurri nel 2021. Ad occuparsi dei lavori è stata la stessa ditta che aveva sostituto i seggiolini per l’opera di restyle in occasione delle Universiadi 2019. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Proseguono i lavori all’interno dellodi Fuorigrotta. Neidel tuttola. Grazie ad un’iniziativa messa in campo dal Comune partenopeo, 1400 seggiolini del settoresuperiore sono già in parte riposizionati per comporre la coreografia che si vedrà già completa per le prime gare degli azzurri nel 2021. Ad occuparsi dei lavori è stata la stessa ditta che aveva sostituto i seggiolini per l’opera di restyle in occasione delle Universiadi 2019. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

