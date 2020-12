_DAGOSPIA_ : SPREMUTA D’ARANCIONE-L'ITALIA ESCE DALLA ZONA ROSSA FINO AL 30. DAGLI SPOSTAMENTI AI NEGOZI APERTI..… - CiaoKarol : L’Italia si sveglia e torna di colore ‘arancione’. Ma solo per 3 giorni. Una specie di spremuta… ?????? - CiaoKarol : L’Italia si sveglia e torna di colore ‘arancione’. Ma solo per 3 giorni. Una specie di spremuta…: Il terribile e st… -

Ultime Notizie dalla rete : spremuta arancione

Papaboys 3.0

Il terribile e stringente lockdown per le feste in vigore fino al 27 dicembre si alleggerisce nei giorni 28, 29 e 30 in cui l’Italia torna in zona arancione. Ma solo per tre giorni poi si rientra in z ...