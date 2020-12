Sport Invernali oggi: orari, calendario, tv, streaming. Tutti gli eventi del 28 dicembre (Di lunedì 28 dicembre 2020) La stagione degli Sport Invernali entra nel vivo ed oggi, lunedì 28 dicembre, saranno di scena diverse discipline: lo sci alpino va in scena con la Coppa del Mondo ed ha in programma il gigante femminile a Semmering ed il super-G maschile a Bormio, mentre il biathlon vede disputarsi a Ruhpolding il World Team Challenge, infine il salto con gli sci prevede le qualificazioni ad Oberstdorf per la Tournée 4 Trampolini. Sport Invernali IN TV LUNEDI’ 28 dicembre: IL PROGRAMMA COMPLETO 10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Semmering: gigante femminile, prima manche – RaiSport+HD, EuroSport 1, RaiPlay, EuroSport Player 11.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Bormio: super-G maschile – Rai 2, RaiSport+HD, ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) La stagione deglientra nel vivo ed, lunedì 28, saranno di scena diverse discipline: lo sci alpino va in scena con la Coppa del Mondo ed ha in programma il gigante femminile a Semmering ed il super-G maschile a Bormio, mentre il biathlon vede disputarsi a Ruhpolding il World Team Challenge, infine il salto con gli sci prevede le qualificazioni ad Oberstdorf per la Tournée 4 Trampolini.IN TV LUNEDI’ 28: IL PROGRAMMA COMPLETO 10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Semmering: gigante femminile, prima manche – Rai+HD, Euro1, RaiPlay, EuroPlayer 11.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Bormio: super-G maschile – Rai 2, Rai+HD, ...

