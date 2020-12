Sport Invernali oggi | orari | calendario | tv | streaming Tutti gli eventi del 28 dicembre

(Di lunedì 28 dicembre 2020) La stagione deglientra nel vivo ed, lunedì 28, saranno di scena diverse discipline: lo sci alpino va in scena con la Coppa del Mondo ed ha in programma il gigante femminile a Semmering ed il super-G maschile a Bormio, mentre il biathlon vede disputarsi a Ruhpolding il World Team Challenge, infine il salto con gli sci prevede le qualificazioni ad Oberstdorf per la Tournée 4 Trampolini. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI BORMIO DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DEL WORLD TEAM CHALLENGE DI BIATHLON DALLE 18.15IN TV LUNEDI’ 28: IL PROGRAMMA COMPLETO 10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Semmering: gigante femminile, prima manche – ...

Campioni_cn : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Marta Bassino seconda dopo la manche d'apertura del gigante di Semmering - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: Gigante femminile #Semmering 2020, risultati e classifica prima manche: #Vlhova in testa davanti a #Bassino https://t.co… - sportface2016 : Gigante femminile #Semmering 2020, risultati e classifica prima manche: #Vlhova in testa davanti a #Bassino - InterCLAzionale : RT @OA_Sport: Sport Invernali oggi: tocca a sci alpino, biathlon e salto con gli sci! - RaiSport : #Neve e nebbia, il #SuperG maschile di #Bormio slitta a domani ?? Posticipata invece a mercoledì la discesa ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Invernali

OA Sport

«A più di un mese dall’approvazione delle linee guida per l’apertura degli impianti sciistici in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prendiamo atto della pubblicazione delle osservazion ...La Roma è alla ricerca di rinforzi per la sessione invernale di mercato e con tutta probabilità due di questi saranno in attacco. Il primo nome lanciato dal Corriere dello Sport è quello dell'ex Steph ...