Sport, cinema e musei: le riaperture slittano ancora dopo le vacanze? (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il 7 gennaio tutte le regioni dovrebbero tornare in zona gialla e il 15 gennaio scadranno i termini del Dpcm. E' proprio in questa data che molte delle attività maggiormente colpite dalle chiusure avrebbero dovuto riaprire. I proprietari di palestre, piscine, cinema, teatri e centri estetici vedevano nel 15 gennaio la luce in fondo a un lungo tunnel. Purtroppo i numeri degli ultimi giorni, con il tasso di contagio Rpt risalito al 15% e i timori per la variante inglese del covid-19 stanno spingendo il governo ad agire con ulteriore cautela sulle riaperture e il rischio di uno slittamento pare concreto. Per evitare quest'eventualità e rispondere alle crescenti pressioni delle associazioni di categoria, il Comitato tecnico scientifico ha aperto un tavolo con il ministro dello Sport per 'accelerare i tempi e consentire alle persone e ...

Le attività in cui il rischio del contagio è più alto rischiano di non riaprire neanche a metà gennaio, ora la data del 15 sembra incerta.

Consentito svolgere: Attività dei centri estetici; attività da ... Per i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi è ...a diversificarsi a seconda dell'andamento dell'epidemia Covid nelle .

