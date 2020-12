Speranza firma ordinanza: dal 7 gennaio superiori in presenza al 50% (Di martedì 29 dicembre 2020) Ai fini del contenimento dell’epidemia da COVID-19, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l’attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell’attività è erogata tramite la didattica digitale integrata. E’ quanto prevede l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 dicembre 2020) Ai fini del contenimento dell’epidemia da COVID-19, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che, dal 7al 152021, sia garantita l’attività didattica inal 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell’attività è erogata tramite la didattica digitale integrata. E’ quanto prevede l’ta dal ministro della Salute Robertoe pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale.

