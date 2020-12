Speranza: entro il primo aprile 13 milioni di immunizzati (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha affermato che le dosi del vaccino Pfizer-BioNTech nel primo trimestre dovrebbero essere 8,7 milioni e 1,3 milioni quelle prodotte da Moderna. In totale 10 milioni di dosi che sarebbero sufficienti a vaccinare 5 milioni di persone (due dosi a persona). 16 milioni di dosi L’altro vaccino sviluppato dall’azienda AstraZeneca a Pomezia entro il primo trimestre dovrebbero aggiungersi altri 16 milioni di dosi che corrispondono ad altre 8 milioni di persone vaccinate. Speranza dichiara “già dal primo aprile potremmo avere 13 milioni di vaccinati, e così avremmo già raggiunto la Fase Uno, cioè ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Ministro della Salute Robertoha affermato che le dosi del vaccino Pfizer-BioNTech neltrimestre dovrebbero essere 8,7e 1,3quelle prodotte da Moderna. In totale 10di dosi che sarebbero sufficienti a vaccinare 5di persone (due dosi a persona). 16di dosi L’altro vaccino sviluppato dall’azienda AstraZeneca a Pomeziailtrimestre dovrebbero aggiungersi altri 16di dosi che corrispondono ad altre 8di persone vaccinate.dichiara “già dalpotremmo avere 13di vaccinati, e così avremmo già raggiunto la Fase Uno, cioè ...

