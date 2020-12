Sparatoria sulla Prenestina | ‘spedizione punitiva’ per motivi di droga

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Emergono nuovi dettagliviolenta rissa, sfociata poi in una, avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato 26 dicembre in via, al confine tra Roma e Monte Compatri. La rissa Un 27enne aveva avuto una violenta colluttazione in strada con altri due uomini, sui 30 anni: i due 30enni si erano recati davanti all’abitazione del 27enne e dopo aver citofonato con la scusa di volergli parlare, lo avevano costretto ad uscire e lo avevano aggredito prima verbalmente, poi fisicamente a calci e pugni. Il 27enne però, che è di corporatura robusta, era riuscito ad avere la meglio, mettendo in fuga i due aggressori. LaUna volta rientrato in casa, una villetta di campagnain cui vive insieme alla compagna, il 27enne ha sentito dei colpi di pisola ...