Soul: tutti i finali che Pixar aveva preso in considerazione (Di lunedì 28 dicembre 2020) Alcuni erano molto emozionanti, altri divertenti." Soul: una sequenza del film Parlando con USA Today, Pete Docter confessa: "Sentivano che Joe aveva imparato a sufficienza per apprezzare ciò a cui ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 dicembre 2020) Alcuni erano molto emozionanti, altri divertenti.": una sequenza del film Parlando con USA Today, Pete Docter confessa: "Sentivano che Joeimparato a sufficienza per apprezzare ciò a cui ...

adumanlio : Devo dire la mia. Sento di doverlo fare. Leggo un sacco di gente citare Osvaldo Cavandoli come ispirazione per alcu… - cherbourghh : a pixar ormai non interessa: in soul non c’è un livello narrativo che sia accessibile per – a essere ottimisti – pr… - Monipotterhead : Ieri tutti i dunderetti miflinetti si stavano guardando soul. Io la chiamo telepatia - mrsbpier : Ieri ho visto #SoulMovie. Che dire. Come al solito, i film Pixar ti arrivano dritti al cuore e diventa inutile par… - Soul_Gianca : In dm sono tutti più stronzi. -