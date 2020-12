Sorpresona | Maria De Filippi stasera al GF Vip 5 | cosa farà?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Questa sera, lunedì 28 dicembre, andrà in onda in prima serata su Canale 5 una nuovissima puntata del Grande Fratello Vip 5. Sarà un appuntamento imperdibile con il reality show condotto da Alfonso Signorini anche perché in questa settimana è successo veramente di tutto nella casa più spiata d’Italia. Oltre alle dinamiche del gioco e dei concorrenti, non mancheranno nemmeno degli ospiti speciali. Al GF Vip 5 ci saràDe! La conduttrice probabilmente non entrerà nella casa ma sarà ospite in collegamento, proprio come è accaduto per la sua partecipazione a Verissimo. Ma chela regina dei programmi televisivi italiani al reality show di Canale 5? A dare questa anticipazione è stato il portale TVBLOG che tra l’altro, oltre a questa notizia, ha anche annunciato che il reality di Canale 5 andrà in onda ...