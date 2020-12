Sorpreso con la cocaina e i soldi al controllo anti Covid: arrestato per spaccio a 53 anni (Di lunedì 28 dicembre 2020) COLLI AL METAURO - Finisce nella rete dei controlli antiCovid e poi viene arrestato per spaccio . Operazione antidroga l'altro giorno dei carabinieri della stazione di Colli al Metauro , impegnati nei ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 28 dicembre 2020) COLLI AL METAURO - Finisce nella rete dei controllie poi vieneper. Operazionedroga l'altro giorno dei carabinieri della stazione di Colli al Metauro , impegnati nei ...

niluegio15 : RT @ontherisingmoon: @_nightingal_ Eh sì, l'ho vista. Non mi sembrava sorpreso, anzi. Una conferma che non l'ha pensato solo lui. Nemmeno S… - FeroceIl : @Cenerella7 Marta+Vittorio avrebbero dovuto stravincere, visto che sono sposati e stanno insieme dal daily 1. Beatr… - 95Indeciso : @durezzadelviver Ne discutevo con un'amica a ridosso del Natale 2018, ma la forma che ha assunto la cosa ha sorpreso entrambi. - yaelreveur : dua mi ha sorpreso con queste foto wow ?????????? - MicroPortale : BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI-PUNTATE AMERICANE-#8428 del 24 dicembre 2020 In villa Forrester, Eric è sorpreso di vedere… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpreso con Sorpreso con la cocaina e i soldi al controllo anti Covid: arrestato per spaccio a 53 anni Corriere Adriatico Supergol, appuntamento alle ore 21:00 con l’ultima puntata dell’anno 2020

TERAMO – A bocce ferme. Probabilmente le riflessioni che emergeranno potrebbero meglio interpretare la fase-no dei biancorossi che, evidentemente, è figlia di tanti aspetti, più o meno trattati, a cal ...

Sinalunghese, l’addio a sorpresa di Vanni

La società ha comunicato di aver risolto il rapporto con il centravanti. Caccia al sostituto in vista della trasferta del 6 gennaio a Gavorrano ...

TERAMO – A bocce ferme. Probabilmente le riflessioni che emergeranno potrebbero meglio interpretare la fase-no dei biancorossi che, evidentemente, è figlia di tanti aspetti, più o meno trattati, a cal ...La società ha comunicato di aver risolto il rapporto con il centravanti. Caccia al sostituto in vista della trasferta del 6 gennaio a Gavorrano ...