Sonia Lorenzini: chi è, età, che lavoro fa, vita privata, ex fidanzato, Grande Fratello Vip, Instagram

Tutto pronto per un'altra imperdibile puntata del Grande Fratello Vip, in onda questa sera, lunedì 28 dicembre su Canale 5. Al televoto sono finiti: Giacomo, Sonia, Samantha e Maria Teresa: chi abbandonerà definitivamente il gioco? Lo scopriremo questa sera! In quest'articolo informazioni e curiosità sulla nuova concorrente Sonia Lorenzini.

Sonia Lorenzini: chi è, anni, che lavoro fa

Sonia Lorenzini è nata il 27 febbraio del 1989 a Asola, in provincia di Mantova. Dopo aver conseguito la maturità, Sonia si è trasferita a Brescia con l'allora fidanzato: quando la storia è giunta al capolinea, la ragazza è ritornata dai genitori, ad Acquanegra sul Chiese.

