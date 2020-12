Sondaggio BVA: “Oltre 1 francese su 2 dichiara che non farà il vaccino anti-Covid” (Di lunedì 28 dicembre 2020) In Italia è in corso una vera e propria caccia all’uomo contro chi osa soltanto esporre qualche dubbio sul vaccino anti-Covid che, senza troppi test e senza troppi dati, stanno già inoculando al personale sanitario a partire dal cosiddetto Vax-Day europeo, scattato il 27 dicembre. E se in patria la retorica è quella di additare gli italiani come “complottisti”, “no-vax”, “creduloni” e “irresponsabili”, giunge ora dalla Francia un dato molto significativo: Oltre un francese su due, il 56%, non intende farsi inoculare il vaccino, secondo un Sondaggio BVA pubblicato oggi da Le Journal du Dimanche e condotto dall’11 al 14 dicembre. Solo il 44% dei francesi, infatti, prevede di ricevere il vaccino e appena il 13% si dichiara “certo” di ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 28 dicembre 2020) In Italia è in corso una vera e propria caccia all’uomo contro chi osa soltanto esporre qualche dubbio sulche, senza troppi test e senza troppi dati, stanno già inoculando al personale sanitario a partire dal cosiddetto Vax-Day europeo, scattato il 27 dicembre. E se in patria la retorica è quella di additare gli italiani come “complottisti”, “no-vax”, “creduloni” e “irresponsabili”, giunge ora dalla Francia un dato molto significativo:unsu due, il 56%, non intende farsi inoculare il, secondo unBVA pubblicato oggi da Le Journal du Dimanche e condotto dall’11 al 14 dicembre. Solo il 44% dei francesi, infatti, prevede di ricevere ile appena il 13% si“certo” di ...

