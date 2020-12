Sondaggio agli allenatori di Serie A: squadre e giocatori rivelazione, favorita per il titolo (Di lunedì 28 dicembre 2020) L‘Inter futura campione d’Italia, Sassuolo e Milan come le due sorprese del campionato e Mattia Zaccagni del Verona giocatore rivelazione di questa prima metà di stagione: è questo quanto emerge dal Sondaggio dell’agenzia Italpress condotto attraverso le risposte di sedici dei venti allenatori di Serie A, che hanno espresso un voto a testa in ciascuna di queste tre categorie. Ai tecnici sono state rivolte le seguenti domande: 1) squadra rivelazione del campionato, 2) calciatore rivelazione del campionato, 3) chi vincerà lo scudetto, andiamo ora a scoprire le risposte di ognuno. Gasperini (Atalanta): Milan, Ibrahimovic, Inter. Inzaghi (Benevento): Milan, Letizia, Inter. Mihajlovic (Bologna): Milan, Soriano, non risponde. Di Francesco (Cagliari): Sassuolo, De Paul, ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) L‘Inter futura campione d’Italia, Sassuolo e Milan come le due sorprese del campionato e Mattia Zaccagni del Verona giocatoredi questa prima metà di stagione: è questo quanto emerge daldell’agenzia Italpress condotto attraverso le risposte di sedici dei ventidiA, che hanno espresso un voto a testa in ciascuna di queste tre categorie. Ai tecnici sono state rivolte le seguenti domande: 1) squadradel campionato, 2) calciatoredel campionato, 3) chi vincerà lo scudetto, andiamo ora a scoprire le risposte di ognuno. Gasperini (Atalanta): Milan, Ibrahimovic, Inter. Inzaghi (Benevento): Milan, Letizia, Inter. Mihajlovic (Bologna): Milan, Soriano, non risponde. Di Francesco (Cari): Sassuolo, De Paul, ...

sportface2016 : Sondaggio a sedici allenatori di #SerieA: squadre e giocatori rivelazione e favorita per il titolo - gattusismo__ : Comunque ogni sfottò agli interisti è lecito, ma vi ricordo che 3 anni fa la maggior parte del MT non avrebbe mai s… - IpsosItalia : RT @ispionline: La #Cina è il paese che fa più paura agli italiani per il ruolo giocato nella diffusione del #Covid19, ma iniziano a fare a… - start_insight : RT @ispionline: La #Cina è il paese che fa più paura agli italiani per il ruolo giocato nella diffusione del #Covid19, ma iniziano a fare a… - CarpaneseSilva1 : RT @maxdantoni: Sarebbe interessante organizzare un sondaggio chiedendo agli intervistati se e quanto si fidino delle seguenti tecnologie:… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio agli Sondaggio Dire-Tecnè: Renzi ministro piace agli elettori di maggioranza - DIRE.it Dire Sondaggio agli allenatori di Serie A: squadre e giocatori rivelazione, favorita per il titolo

Il sondaggio dell'agenzia Italpress agli allenatori di Serie A: squadre e giocatori rivelazione, favorita per il titolo ...

LA GEOGRAFIA DEL VIRUS, SPECCHIO DEL MALESSERE AMERICANO

I differenti approcci al Covid-19 riflettono le profonde faglie interne agli Usa, causa del dualismo democratici/repubblicani. Con gli Stati costieri propensi alla linea dura in stile europeo, il Sud ...

Il sondaggio dell'agenzia Italpress agli allenatori di Serie A: squadre e giocatori rivelazione, favorita per il titolo ...I differenti approcci al Covid-19 riflettono le profonde faglie interne agli Usa, causa del dualismo democratici/repubblicani. Con gli Stati costieri propensi alla linea dura in stile europeo, il Sud ...