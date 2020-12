Sondaggi politici elettorali oggi 28 dicembre: ecco quanto vale un ipotetico partito di Conte (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 28 dicembre: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – Se il governo cade a gennaio, si va alle urne con Pd e M5S alleati e una lista capeggiata da Giuseppe Conte: è lo scenario delineato da Goffredo Bettini in un’intervista a La Stampa. Ma quanto può valere un eventuale partito del premier? E in quale area pescherebbe i voti? Il Corriere della Sera lo ha chiesto a diversi esperti, i quali hanno dato un’opinione in merito anche in base agli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati. Nando Pagnoncelli di Ipsos ha sottolineato che il suo istituto al momento non ha “dati recenti sul potenziale ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 dicembre 2020)28: ultimissimi– Se il governo cade a gennaio, si va alle urne con Pd e M5S alleati e una lista capeggiata da Giuseppe: è lo scenario delineato da Goffredo Bettini in un’intervista a La Stampa. Mapuòre un eventualedel premier? E in quale area pescherebbe i voti? Il Corriere della Sera lo ha chiesto a diversi esperti, i quali hanno dato un’opinione in merito anche in base agli ultimielaborati. Nando Pagnoncelli di Ipsos ha sottolineato che il suo istituto al momento non ha “dati recenti sul potenziale ...

SaraSenzacca : RT @AleFiveStars: sondaggi natalizi fra parenti: M5S allo 0% ... un paio d'anni fa eravamo all'80%. Il più odiato fra i politici è Luigino… - ValeMameli : RT @AleFiveStars: sondaggi natalizi fra parenti: M5S allo 0% ... un paio d'anni fa eravamo all'80%. Il più odiato fra i politici è Luigino… - michele_maschio : @SimoneCosimi Non lo sono no. Per es. leggevo sull’Economist che in Francia tanti dichiarano ai sondaggi di non far… - mig_box : @JTelmont_ Sono indeciso.. il suo è un account satirico o crede davvero nelle favole? - ghino61 : RT @AleFiveStars: sondaggi natalizi fra parenti: M5S allo 0% ... un paio d'anni fa eravamo all'80%. Il più odiato fra i politici è Luigino… -

Secondo voi c’è davvero qualcuno che ha creduto sul serio a Matteo Renzi? Qualcuno ha creduto che Matteo Renzi sarebbe andato fin in fondo, fino ad arrivare ad aprire una crisi di Governo? Ma scherzia ...

Il calo nei consensi per il Carroccio si è accompagnato ai falliti assalti in Emilia-Romagna e Toscana di Francesco Cianfanelli Il 2020 è stato l’anno più difficile per la Lega di Matteo (...) ...

