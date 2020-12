Sondaggi, FQChart della settimana – Italia Viva troppo giù per un ‘leader di palazzo’ come Renzi (Di lunedì 28 dicembre 2020) FQChart è la media aritmetica settimanale dei Sondaggi sulle intenzioni di voto degli Italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i Sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa settimana dal 20/12 al 26/12/2020 L’ultima chart del 2020 è l’occasione per un bilancio delle performance annuali dei singoli partiti. La Lega chiude l’anno esattamente come lo aveva iniziato: è la prima forza politica Italiana, ma perde circa otto punti rispetto allo scorso gennaio, attestandosi al 23,3% (-0,6% rispetto alla scorsa settimana). Regge, tra alti e bassi, il consenso del Partito Democratico che torna a crescere (+0,6) sfiorando il 21%. Un successo rispetto a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020)è la media aritmeticale deisulle intenzioni di voto deglini in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti ipubblicati dai maggiori istituti demoscopici nellaappena conclusadal 20/12 al 26/12/2020 L’ultima chart del 2020 è l’occasione per un bilancio delle performance annuali dei singoli partiti. La Lega chiude l’anno esattamentelo aveva iniziato: è la prima forza politicana, ma perde circa otto punti rispetto allo scorso gennaio, attestandosi al 23,3% (-0,6% rispetto alla scorsa). Regge, tra alti e bassi, il consenso del Partito Democratico che torna a crescere (+0,6) sfiorando il 21%. Un successo rispetto a ...

