Solskjaer | “Cavani? Valutiamo un rinnovo | ha avuto un grande impatto”

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Edinsonpotrebbe presto rinnovare con il Manchester United. Il Matador hauncon i Red Devils e ora l’opzione per un altro anno potrebbe scattare. A confermarlo anche il tecnico Ole Gunnar: “? Haunda quando è arrivato quindi adesso dobbiamo concentrarci sul continuare a crescere. Di sicuro gli rimane ancora qualche anno davanti di calcio., sta facendo cose importanti e se continua così può darci unamano”. Foto: Twitter Manchester United L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

L'allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato del rinnovo di Edinson Cavani, che ha il contratto in scadenza nel 2021 ...Il tecnico dello United Solskjaer ha confermato in conferenza che si sta valutando il possibile rinnovo per Edinson Cavani.