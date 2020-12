Solo a Natale, un 94enne telefona ai Carabinieri per il brindisi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il giorno di Natale, un anziano di 94 anni ha telefonato ai Carabinieri per sapere se qualcuno fosse disponibile a fare un brindisi con lui. Questa è una commovente e straordinaria storia di Natale Ad Alto Reno Terme, (Comune di circa 7.000 abitanti in provincia di Bologna, in Emilia-Romagna fondato il 1° gennaio del 2016 unendo i territori degli ex comuni di Porretta Terme e Granaglione) un espansivo anziano di 94 anni ha fatto un’insolita telefonata alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Vergato. “Buongiorno, mi chiamo Malavolti Fiorenzo, ho 94 anni e sono Solo in casa, non mi manca niente, mi manca Solo una persona fisica con cui scambiare il brindisi di Natale. Se ci fosse un militare ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il giorno di, un anziano di 94 anni hato aiper sapere se qualcuno fosse disponibile a fare uncon lui. Questa è una commovente e straordinaria storia diAd Alto Reno Terme, (Comune di circa 7.000 abitanti in provincia di Bologna, in Emilia-Romagna fondato il 1° gennaio del 2016 unendo i territori degli ex comuni di Porretta Terme e Granaglione) un espansivo anziano di 94 anni ha fatto un’insolitata alla Centrale Operativa deidi Vergato. “Buongiorno, mi chiamo Malavolti Fiorenzo, ho 94 anni e sonoin casa, non mi manca niente, mi mancauna persona fisica con cui scambiare ildi. Se ci fosse un militare ...

