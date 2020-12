Soleil Sorge tira una frecciatina all’ex fidanzato Luca Onestini (Di lunedì 28 dicembre 2020) Soleil Sorge è una viperella senza peli sulla lingua e le sue molteplici apparizioni televisive (fra Uomini e Donne, Pechino Express e L’Isola dei Famosi) lo hanno ampiamente dimostrato. Per questo motivo non mi ha stupito la sua ultima storia su Instagram dove – in risposta ad una fan che le aveva chiesto di pubblicare una foto di “quando hai capito che stavi perdendo tempo” – ha pubblicato un selfie con Luca Onestini, suo ex fidanzato. “Non ho mai perso tempo” – ha sottolineato – “Al massimo scelto persone sbagliate con cui condividerlo”. Soleil Sorge e Luca Onestini, perché si sono lasciati La loro rottura risale al 2018 quando Luca si trovava dentro la casa del Grande Fratello Vip e lei, tramite una lettera, gli ... Leggi su biccy (Di lunedì 28 dicembre 2020)è una viperella senza peli sulla lingua e le sue molteplici apparizioni televisive (fra Uomini e Donne, Pechino Express e L’Isola dei Famosi) lo hanno ampiamente dimostrato. Per questo motivo non mi ha stupito la sua ultima storia su Instagram dove – in risposta ad una fan che le aveva chiesto di pubblicare una foto di “quando hai capito che stavi perdendo tempo” – ha pubblicato un selfie con, suo ex. “Non ho mai perso tempo” – ha sottolineato – “Al massimo scelto persone sbagliate con cui condividerlo”., perché si sono lasciati La loro rottura risale al 2018 quandosi trovava dentro la casa del Grande Fratello Vip e lei, tramite una lettera, gli ...

