Soleil Sorge | ennesima frecciatina social all’ex Luca Onestini

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Attraverso le innumerevoli ospitate nei salotti televisivi,ha più volte dimostrato di non avere peli sulla lingua. Attaccata più volte per varie sue dichiarazioni, l’ex corteggiatrice ha sempre detto la sua. L’ultima prova di ciò è l’lanciata al suo ex fidanzato. “Quando hai capito che stavi perdendo tempo?” – In L'articolo