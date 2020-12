Snai down, sito ancora offline/ Cosa sta succedendo? “Manutenzione straordinaria” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il sito della Snai risulta essere ancora down, inaccessibile e offline: numerose le segnalazioni anche stamane dopo i problemi di ieri pomeriggio Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ildellarisulta essere, inaccessibile e: numerose le segnalazioni anche stamane dopo i problemi di ieri pomeriggio

infoiteconomia : SNAI DOWN: SITO NON FUNZIONA, APP KO/ 'Non è manutenzione': attacco hacker? - servizioclienti : Commenti su Snai di Marco - infoiteconomia : SNAI down, app e sito del provider di scommesse in tilt - MarsaliSimone : @NarcissePro @Tanquegiuranna @SNAI_Official @snai Se non domani, Martedì. Planet 10 giorni fa è andata down per 36… - infoiteconomia : Il sito della Snai è down: problema tecnico -