Sindacati | decisioni inefficaci per ripresa scuola il 7 gennaio

Roma – "L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha inopinatamente pubblicato alla vigilia di Natale la nota n. 39279, con la quale, in esito ai tavoli di coordinamento istituiti presso le prefetture del Lazio, si dettano istruzioni per il riavvio dell'attivita' didattica in presenza, a partire dal 7 gennaio 2021". È quanto si legge in una nota congiunta delle segreterie di Roma e Lazio Comparto scuola e Area V, Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals Confsal, Fgu, Gilda, Unams. "Le OO.SS. hanno avuto modo di esprimere piu' volte al direttore generale dell'USR del Lazio e alle autorita' amministrative regionali le proprie perplessita' in ordine al metodo e al merito dei provvedimenti proposti", continua il comunicato. "In particolare, le OO.SS. hanno evidenziato, nell'ultimo incontro del giorno 22 dicembre, che dai ...

Roma - "L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha inopinatamente pubblicato alla vigilia di Natale la nota n. 39279, con la quale, in esito ai tavoli ...

Cuzzupi: docenti vittime della superficialità!

Per l’ennesima volta ci troviamo al cospetto dell’approssimazione nelle decisioni e negli indirizzi, cosa questa che dimostra la poca conoscenza del mondo scuola ...

Roma - "L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha inopinatamente pubblicato alla vigilia di Natale la nota n. 39279, con la quale, in esito ai tavoli ...Per l’ennesima volta ci troviamo al cospetto dell’approssimazione nelle decisioni e negli indirizzi, cosa questa che dimostra la poca conoscenza del mondo scuola ...