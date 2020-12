Sileri: "Se i medici hanno dei dubbi sul vaccino, hanno sbagliato lavoro" (Di lunedì 28 dicembre 2020) vaccino obbligatorio o facoltativo per i medici? Per il vice ministro della Sanità Pierpaolo Sileri ci sono pochi dubbi in merito: “Rimango perplesso quando sento di colleghi medici o infermieri restii a farsi il vaccino. Posso capire il cittadino che magari non ha delle basi scientifiche consolidate e non ha studiato medicina e può avere una certa riluttanza a farsi il vaccino, ma penso francamente che quei medici e quegli infermieri, se hanno ancora dei dubbi dopo aver visto ciò che è accaduto, probabilmente hanno sbagliato lavoro”. Proprio ieri è partita la campagna di vaccinazione in Italia, “una data simbolica e ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 dicembre 2020)obbligatorio o facoltativo per i? Per il vice ministro della Sanità Pierpaoloci sono pochiin merito: “Rimango perplesso quando sento di colleghio infermieri restii a farsi il. Posso capire il cittadino che magari non ha delle basi scientifiche consolidate e non ha studiatona e può avere una certa riluttanza a farsi il, ma penso francamente che queie quegli infermieri, seancora deidopo aver visto ciò che è accaduto, probabilmente”. Proprio ieri è partita la campagna di vaccinazione in Italia, “una data simbolica e ...

HuffPostItalia : Sileri: 'Se i medici hanno dei dubbi sul vaccino, hanno sbagliato lavoro' - HuffPostItalia : Sileri: 'Tra i no vax alcuni folli minacciano di morte i medici: è capitato anche a me' - robreg1 : RT @HuffPostItalia: Sileri: 'Se i medici hanno dei dubbi sul vaccino, hanno sbagliato lavoro' - Taita9Info : RT @HuffPostItalia: Sileri: 'Se i medici hanno dei dubbi sul vaccino, hanno sbagliato lavoro' - gufolibero : Dai #Sileri, che finora aveva fatto bella figura. Non si metta anche lei a fare il colonnello come #Giuseppi. Che t… -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri medici Covid, Sileri: "Medici e infermieri restii a vaccino hanno sbagliato lavoro" Adnkronos Covid, viceministro Sileri: medici restii a vaccino “hanno sbagliato lavoro”

Rimando perplesso davanti a medici e sanitari che si dimostrano restii ad effettuare il vaccino anti covid. Parole del viceministro Sileri ...

Sileri: "Se i medici hanno dei dubbi sul vaccino, hanno sbagliato lavoro"

Il vice ministro della Salute aggiungerebbe anche infermieri e odontoiatri tra le categorie prioritarie. Più duro l'infettivologo Andreoni contro i no vax: "Sbagliato dargli la laurea" ...

Rimando perplesso davanti a medici e sanitari che si dimostrano restii ad effettuare il vaccino anti covid. Parole del viceministro Sileri ...Il vice ministro della Salute aggiungerebbe anche infermieri e odontoiatri tra le categorie prioritarie. Più duro l'infettivologo Andreoni contro i no vax: "Sbagliato dargli la laurea" ...