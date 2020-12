Si torna in zona arancione per tre giorni: cosa si può fare (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tre giorni di zona arancione come da dpcm delle feste. L’Italia esce temporaneamente dal lockdown per rientrarci l’ultimo giorno dell’anno. Dopo i giorni «rossi» di Natale, il 28, 29, 30 dicembre sono arancioni. Tornerà poi il rosso dal 31 dicembre ai 3 gennaio, poi l’unico giorno arancione il 4 gennaio e infine in rosso il 5 e 6 gennaio. Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tre giorni di zona arancione come da dpcm delle feste. L’Italia esce temporaneamente dal lockdown per rientrarci l’ultimo giorno dell’anno. Dopo i giorni «rossi» di Natale, il 28, 29, 30 dicembre sono arancioni. Tornerà poi il rosso dal 31 dicembre ai 3 gennaio, poi l’unico giorno arancione il 4 gennaio e infine in rosso il 5 e 6 gennaio.

hugmeor_leaveme : RT @scemaincul0: Edo è scappato stamattina in zona Monterusciello (Napoli). Lo fa spesso, ma di solito torna, questa volta no. È buonissimo… - ____SiRvia : @MaurAnt1 E torna la zona rossa, quella confortevole ???? - john_caesario : RT @scemaincul0: Edo è scappato stamattina in zona Monterusciello (Napoli). Lo fa spesso, ma di solito torna, questa volta no. È buonissimo… - gazzettamodena : Misure anti Covid, per 3 giorni si torna in zona arancione. Cosa si può e non si può fare - Mod… - javert64 : RT @scemaincul0: Edo è scappato stamattina in zona Monterusciello (Napoli). Lo fa spesso, ma di solito torna, questa volta no. È buonissimo… -